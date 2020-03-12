Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию нового коронавируса. Вместе с тем российские власти с 13 марта временно ограничили авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией за исключением отдельных рейсов. Рассказываем, что делают в мире, чтобы противостоять распространению инфекции и как с ней борются в России, а также когда пандемия может пойти на спад.



Шагает по планете

Фото: AP/Czarek Sokolowski

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что распространение нового коронавируса можно считать пандемией. По его словам, в ближайшее время количество затронутых инфекцией стран будет только расти. При этом глава организации выразил надежду, что COVID-19 удастся взять под контроль.





Тедрос Адханом Гебрейесус гендиректор ВОЗ Мы убеждены, что, хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать.

По последним данным, случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы более чем в 100 странах. Инфекция затронула не менее 120 тысяч человек по всему миру, большинство из которых выздоровели. Вместе с тем известно, что жертвами COVID-19 стали более 4 тысяч человек.

В России официально подтверждено 34 случая заражения. В рамках борьбы с распространением инфекции российские власти приняли решение с 13 марта ограничить авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией. Сохраняются только регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно, через аэропорт Шереметьево (терминал F).

Какие меры по борьбе с коронавирусом принимают в Москве

Также с этой даты Россия ввела временный запрет на пропуск через российскую границу граждан Италии. Кроме того, российским госслужащим из-за коронавируса придется отменить зарубежные командировки, за исключением неотложных случаев.

А внутри страны рекомендовано сократить количество массовых мероприятий. К примеру, в Москве уже действует запрет на мероприятия численностью более 5 тысяч человек. Кроме того, в столичные школы и детские сады не пускают учеников и преподавателей, посетивших страны, где большое количество заразившихся COVID-19. В целом с 5 марта в городе действует режим повышенной готовности.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с учетом всех предпринятых мер угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму.

"Главное для нас – это защитить наших людей, именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве", – подчеркнул он.





В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Было установлено, что инфекция передается от человека к человеку. Впоследствии ВОЗ присвоила вирусной пневмонии название COVID-19.

Реакция за рубежом и "звездная" болезнь

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

На фоне распространения коронавируса по миру некоторые страны объявили чрезвычайное положение. В частности, такой режим сейчас действует в Словакии, Боливии, Венгрии и в Исландии.

А президент США Дональд Трамп ввел месячный запрет на въезд в страну из Европы с 13 марта. В список государств, которые попадают под временные санкции, вошли Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Испания, Италия и несколько других. При этом ограничения не коснутся резидентов США и ближайших членов семей граждан страны.

На территории государства официально число заболевших уже превысило 1,3 тысячи. Причем болезнь добралась даже до именитых граждан США. Например, коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга. Правда сейчас они находятся в Австралии. Здесь пара должна были работать над фильмом о жизни певца Элвиса Пресли.

Известно, что коронавирусом заразилась и другая знаменитость, правда не из США. Речь идет об итальянском футболисте "Ювентуса" Даниэле Ругани. Спортсмена отправили на карантин, а вместе с ним и его именитого коллегу по клубу Криштиану Роналду. Сообщается, что тот будет находиться в изоляции в своем доме в Португалии.

Скоро конец?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал Москве 24, что признание ВОЗ коронавируса пандемией является лишь формальным шагом, который "напрямую никак не коррелируется с ухудшением или улучшением ситуации".

"Если мы сопоставим заболевших в процентном соотношении от всего населения земного шара, то увидим, что никакого драматизма в данной ситуации нет. Если число инфицированных продолжит увеличиваться и оно станет превышать то количество людей, которое выздоравливает, то это нужно признать ухудшением ситуации. Если наоборот, то получается, ситуация улучшается", – пояснил специалист.





Денис Колбасов директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Например, в Китае ситуация уже улучшается. Но в общем и целом проблема существует, поскольку все меры направлены не на борьбу, а на предотвращение ее возникновения.

По его словам, даже если вакцину создадут в ближайшее время, непонятно, кого в первую очередь прививать. Не менее важный вопрос – сколько она будет стоить.

В свою очередь, доктор медицинских наук, почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев считает, что в ближайшие пару месяцев коронавирус пойдет на спад.

"Дело все в том, что пандемия в связи с наступлением теплых периодов времени пойдет на убыль. Вот в Китае это выражено достаточно ясно. Китайцы уже говорили не раз о том, что заболеваемость идет на спад – это очень хороший признак", – пояснил собеседник Москвы 24.





Виктор Зуев доктор медицинский наук, почетный вице-президент РАЕН Некоторые страны показали себя не с лучшей стороны, но это расплата за собственную недальновидность. Вместо того чтобы предпринимать какие-то меры, они занимались наблюдением, а оно никогда не помогало в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Зуев добавил, что на производство вакцины от коронавируса может потребоваться достаточно долгое время – порядка года.

"Производство вакцины достаточно хлопотное, длительное, сложное, многоступенчатое. Там не только делается это на лабораторном столе, но еще надо все это испытывать на животных, людях. Говорить о чем-то конкретном пока сложно", – заключил он.

Перестанут ли люди путешествовать?

Фото: AP/Antonio Calanni

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин рассказал Москве 24 о том, что российская туриндустрия первый раз столкнулась с такими беспрецедентными ограничениями за всю новейшую историю. Однако после кратковременного спада он прогнозирует максимальный спрос на путешествия у россиян.

"После такого стресса и ограничений, отложенный спрос будет максимален в первую очередь в области туризма и перевозок. Это произойдет не очень быстро, прогнозы строить пока преждевременно. Люди, проведя какое-то время на карантине, быстрее всего вернутся в этот сектор", – считает Горин.





Дмитрий Горин советник главы Ростуризма С учетом того что в Китае эпидемия начинает отступать, можно строить предварительные прогнозы, что в перспективе возможно восстановление рынка въездного туризма. Не надо забывать, что это тоже очень важный рынок у туроператоров.

На данный момент, по его словам, из-за временных ограничений будет происходить корректировка полетных программ. При этом перевозчики пассажирам возвращают деньги начиная с 10 марта и дают возможность перепланировать путешествие до 31 декабря 2020 года.

"В этой ситуации туркомпании тоже оптимизируют свои полетные программы, расходы, перенаправляют туристов на другие направления – как российские, так и альтернативные зарубежные", – заключил Горин.



Анатолий Федотов, Илона Соболева,