Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию нового коронавируса. Вместе с тем российские власти с 13 марта временно ограничили авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией за исключением отдельных рейсов. Рассказываем, что делают в мире, чтобы противостоять распространению инфекции и как с ней борются в России, а также когда пандемия может пойти на спад.
Шагает по планете
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что распространение нового коронавируса можно считать пандемией. По его словам, в ближайшее время количество затронутых инфекцией стран будет только расти. При этом глава организации выразил надежду, что COVID-19 удастся взять под контроль.
По последним данным, случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы более чем в 100 странах. Инфекция затронула не менее 120 тысяч человек по всему миру, большинство из которых выздоровели. Вместе с тем известно, что жертвами COVID-19 стали более 4 тысяч человек.
В России официально подтверждено 34 случая заражения. В рамках борьбы с распространением инфекции российские власти приняли решение с 13 марта ограничить авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией. Сохраняются только регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно, через аэропорт Шереметьево (терминал F).
Какие меры по борьбе с коронавирусом принимают в Москве
Также с этой даты Россия ввела временный запрет на пропуск через российскую границу граждан Италии. Кроме того, российским госслужащим из-за коронавируса придется отменить зарубежные командировки, за исключением неотложных случаев.
А внутри страны рекомендовано сократить количество массовых мероприятий. К примеру, в Москве уже действует запрет на мероприятия численностью более 5 тысяч человек. Кроме того, в столичные школы и детские сады не пускают учеников и преподавателей, посетивших страны, где большое количество заразившихся COVID-19. В целом с 5 марта в городе действует режим повышенной готовности.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с учетом всех предпринятых мер угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму.
"Главное для нас – это защитить наших людей, именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве", – подчеркнул он.
Реакция за рубежом и "звездная" болезнь
На фоне распространения коронавируса по миру некоторые страны объявили чрезвычайное положение. В частности, такой режим сейчас действует в Словакии, Боливии, Венгрии и в Исландии.
А президент США Дональд Трамп ввел месячный запрет на въезд в страну из Европы с 13 марта. В список государств, которые попадают под временные санкции, вошли Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Испания, Италия и несколько других. При этом ограничения не коснутся резидентов США и ближайших членов семей граждан страны.
На территории государства официально число заболевших уже превысило 1,3 тысячи. Причем болезнь добралась даже до именитых граждан США. Например, коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга. Правда сейчас они находятся в Австралии. Здесь пара должна были работать над фильмом о жизни певца Элвиса Пресли.
Известно, что коронавирусом заразилась и другая знаменитость, правда не из США. Речь идет об итальянском футболисте "Ювентуса" Даниэле Ругани. Спортсмена отправили на карантин, а вместе с ним и его именитого коллегу по клубу Криштиану Роналду. Сообщается, что тот будет находиться в изоляции в своем доме в Португалии.
Скоро конец?
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал Москве 24, что признание ВОЗ коронавируса пандемией является лишь формальным шагом, который "напрямую никак не коррелируется с ухудшением или улучшением ситуации".
"Если мы сопоставим заболевших в процентном соотношении от всего населения земного шара, то увидим, что никакого драматизма в данной ситуации нет. Если число инфицированных продолжит увеличиваться и оно станет превышать то количество людей, которое выздоравливает, то это нужно признать ухудшением ситуации. Если наоборот, то получается, ситуация улучшается", – пояснил специалист.
По его словам, даже если вакцину создадут в ближайшее время, непонятно, кого в первую очередь прививать. Не менее важный вопрос – сколько она будет стоить.
В свою очередь, доктор медицинских наук, почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев считает, что в ближайшие пару месяцев коронавирус пойдет на спад.
"Дело все в том, что пандемия в связи с наступлением теплых периодов времени пойдет на убыль. Вот в Китае это выражено достаточно ясно. Китайцы уже говорили не раз о том, что заболеваемость идет на спад – это очень хороший признак", – пояснил собеседник Москвы 24.
Зуев добавил, что на производство вакцины от коронавируса может потребоваться достаточно долгое время – порядка года.
"Производство вакцины достаточно хлопотное, длительное, сложное, многоступенчатое. Там не только делается это на лабораторном столе, но еще надо все это испытывать на животных, людях. Говорить о чем-то конкретном пока сложно", – заключил он.
Перестанут ли люди путешествовать?
Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин рассказал Москве 24 о том, что российская туриндустрия первый раз столкнулась с такими беспрецедентными ограничениями за всю новейшую историю. Однако после кратковременного спада он прогнозирует максимальный спрос на путешествия у россиян.
"После такого стресса и ограничений, отложенный спрос будет максимален в первую очередь в области туризма и перевозок. Это произойдет не очень быстро, прогнозы строить пока преждевременно. Люди, проведя какое-то время на карантине, быстрее всего вернутся в этот сектор", – считает Горин.
На данный момент, по его словам, из-за временных ограничений будет происходить корректировка полетных программ. При этом перевозчики пассажирам возвращают деньги начиная с 10 марта и дают возможность перепланировать путешествие до 31 декабря 2020 года.
"В этой ситуации туркомпании тоже оптимизируют свои полетные программы, расходы, перенаправляют туристов на другие направления – как российские, так и альтернативные зарубежные", – заключил Горин.
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