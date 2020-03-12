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Угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно относиться к своему здоровью.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло почти 125 тысяч человек. По последним сведениям, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. При этом количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию по коронавирусу. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни.

В РФ ввели временный запрет на въезд граждан КНР в страну. С 1 марта было почти полностью закрыто авиасообщение с городами Южной Кореи. Кроме того, ограничения действуют в отношении полетов в Иран, Францию, Испанию, Германию и Италию.

