Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 млн рублей из-за коронавируса

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Иностранные туристы отказываются от ранее забронированных туров в Россию. Общая стоимость возвращенных путевок составляет, по данным Ассоциации туроператоров России, не менее 500 миллионов рублей.

"На данный момент, по подсчетам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 миллионов рублей. Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года", – заявили в организации.

Уточняется, что чаще всего туры возвращают на азиатском рынке. В первую очередь это касается Китая и Южной Кореи. Кроме того, были зафиксированы случаи отмены поездок из Вьетнама, Индонезии и Японии.

В Ассоциации туроператоров также назвали причины массовой отмены туров. По мнению экспертов, это связано как с распространением коронавируса в странах Европы и Азии, так и с мерами профилактики, которые принимают непосредственно в России.

На данный момент в РФ ввели временный запрет на въезд граждан КНР в страну. С 1 марта было почти полностью закрыто авиасообщение с городами Южной Кореи. Кроме того, ограничения действуют в отношении полетов в Иран, Францию, Испанию, Германию и Италию.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 году в китайском Ухане. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни.

