Депздрав: Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Смерть пациента в Москве не связана с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Там уточнили, что лабораторные исследования дали отрицательный результат. Вскрытие показало, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита. В легких пациента не было никаких патологических изменений.

"Пациент 75 лет поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой медицинской помощи с явлениями дыхательной недостаточности", – объяснили в штабе.

Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и продолжились в больнице – в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент умер через 40 минут после поступления в медучреждение.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. В Строительном комплексе сформировали оперативный штаб по строительству инфекционного центра.

В городе запретили все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. Это касается и футбольных матчей: вход на стадионы будет ограничен.