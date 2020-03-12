Эксперт рассказал, нужно ли делать тепловую обработку продуктов из-за коронавируса

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Продукты, купленные в магазине, не нуждаются в дополнительной тепловой обработке в текущей ситуации с коронавирусом. Об этом Москве 24 сообщил доктор медицинских наук, почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев.

"Этого делать не надо, это только усложняет жизнь и увеличивает панические настроения населения. C продуктами все в порядке", – подчеркнул Зуев.

Фрукты и овощи можно ополаскивать водой в обычном режиме. Эксперт добавил, что через продукты заразиться нельзя, но важно соблюдать санитарно-гигиенические требования. "Надо соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, Минздравом и ВОЗ. Гипертрофировать ситуацию с дополнительной тепловой обработкой продуктов не надо", – отметил Зуев.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, общее число зараженных COVID-19 достигло почти 125 тысяч человек, умерло более 4,5 тысячи.

ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни. Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму.