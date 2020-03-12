В Москве начал работать оперштаб по строительству инфекционного центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Строительном комплексе создали оперативный штаб по строительству инфекционного центра, сообщает заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В него вошли представители всех служб и ведомств, которые работают над строительством инфекционного центра.

"Штаб уже начал свою работу. Ключевая его задача – координировать и контролировать все процессы строительства проекта", – отметил Бочкарев.

Строительство ведется в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Ранее Сергей Собянин рассказал, что больницу построят в короткие сроки из быстровозводимых конструкций.

"Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания", – подчеркнул Собянин.

В настоящий момент Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра от 5 марта. В связи с этим всех граждан, вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин. Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней.

Также в Москве запретили проведение всех массовых мероприятий, где ожидается участие более 5 тысяч человек. Это касается и футбольных матчей, которые пройдут в столице, – вход на стадионы будет ограничен.

Первыми пациентами, зараженными коронавирусом, стали жители китайского города Ухань. В настоящее время инфицированными являются граждане 115 стран, в том числе и России. На территории РФ 12 марта обнаружили еще шесть случаев заражения. Таким образом, численность заболевших выросла в России до 28.