РФ передала Ирану и КНДР тест-системы для диагностики COVID-19

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Роспотребнадзор передал 800 тест-систем ряду стран для лабораторной диагностики коронавируса. Они позволят провести 80 тысяч исследований на заболевание.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, разработанная методика передана в рамках взаимодействия с иностранными партнерами для мониторинга эпидемической ситуации.

Тест-системы переданы странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджану, Узбекистану, Таджикистана, Туркмении, Монголии, КНДР и Ирану.

Тест-система для выявления коронавируса была разработана в центре "Вектор" в феврале. Позже в Роспотребнадзоре признали эффективность методики.

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

Ранее стало известно, что в России разработали тест для выявления коронавируса, позволяющий получить результат за 15 минут.

В экспресс-тесте используется метод изотермической полимеразной цепной реакции. Для анализа необходимо взять у пациента мазок из слизистой носа и рта.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.

Согласно последней информации, в Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов.

При этом выздоровели 59,9 тысячи человек, зараженными остаются 80,7 тысячи. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразилось свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерло.