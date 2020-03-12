РФ передала Ирану и КНДР тест-системы для диагностики COVID-19

06:41
Фото: TASS/AP
Роспотребнадзор передал 800 тест-систем ряду стран для лабораторной диагностики коронавируса. Они позволят провести 80 тысяч исследований на заболевание.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, разработанная методика передана в рамках взаимодействия с иностранными партнерами для мониторинга эпидемической ситуации.
Тест-системы переданы странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджану, Узбекистану, Таджикистана, Туркмении, Монголии, КНДР и Ирану.
Тест-система для выявления коронавируса была разработана в центре "Вектор" в феврале. Позже в Роспотребнадзоре признали эффективность методики.
ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире
Ранее стало известно, что в России разработали тест для выявления коронавируса, позволяющий получить результат за 15 минут.
В экспресс-тесте используется метод изотермической полимеразной цепной реакции. Для анализа необходимо взять у пациента мазок из слизистой носа и рта.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.
Согласно последней информации, в Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов.
При этом выздоровели 59,9 тысячи человек, зараженными остаются 80,7 тысячи. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразилось свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерло.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: