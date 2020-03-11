Российские ученые создали тест для выявления коронавируса за 15 минут

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Российская компания разработала тест для выявления коронавируса, позволяющий получить результат за 15 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

В экспресс-тесте используется метод изотермической полимеразной цепной реакции. Для анализа необходимо взять у пациента мазок из слизистой носа и рта. Экспресс-тест сейчас проходит финальные испытания, образец может быть представлен осенью текущего года.

В феврале была зарегистрирована тест-система для выявления коронавируса, ее разработали в центре "Вектор". Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова признала российские тест-системы эффективными.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

10 марта Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

На прошлой неделе мэр города ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончалось 3158, излечилось более 61 тысячи заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.

