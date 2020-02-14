Тест-систему для выявления коронавируса зарегистрировали в России

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Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, разработанные центром "Вектор", зарегистрировали. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

По данным на утро 14 февраля, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, умерли 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, выздоровело свыше 6,7 тысячи человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили, что заразиться коронавирусом могут до двух третей населения мира.

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Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.