В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения мира

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Советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини заявил Bloomberg, что заразиться коронавирусом при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира.

Он подчеркнул, что карантинные меры могут замедлить распространение болезни, однако они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть за пределы Китая, передает RT.

Согласно предположению эксперта, каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Таким образом, вирусом заразится третья часть жителей Земли.

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Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним сведениям, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. Вылечены 5911 человек.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.