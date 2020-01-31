Правительство РФ приостановит выдачу рабочих виз гражданам Китая

16:50
Фото: ТАСС/EPA/WU HONG
Правительство Российской Федерации представит постановление о временном прекращении выдачи рабочих виз в страну для граждан Китая. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в пятницу, 31 января, состоялось заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Участники совета во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой собрались обсудить меры по борьбе с болезнью.
"Мы готовим проект постановления правительства о временном запрете на рабочие визы гражданам Китайской Народной республики", – заявила Голикова.
Ранее сообщалось, что Россия также приостановила оформление электронных виз для граждан Китая. Кроме того, с 1 февраля в стране закроют авиасообщение в Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Наконец еще 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы страны на Дальнем Востоке. Аналогичное решение было принято в отношении Монголии.
На данный момент известно, что в России выявили первых двух заболевших новой формой пневмонии. По словам главы оперативного штаба, по одному человеку с коронавирусом обнаружили в Забайкалье и Тюменской области.
Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, больных поместили в боксированную палату. Врачи сделали им все необходимые анализы.
О первых случаях заболевания новой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщалось в декабре 2019 года. Эпидемия началась с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань. Всего в Китае зарегистрировано свыше 9 тысяч случаев заболевания. Жертвами болезни стали 213 человек.
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