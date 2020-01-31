В России могут подорожать телефоны из-за вспышки коронавируса в Китае

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Эксперт по технологиям Николай Турубар рассказал Москве 24, как отразится на продаже смартфонов в России временная приостановка поставок от китайских компаний.

По его словам, последствия будут зависеть от срока приостановки поставок смартфонов из Китая.

"Конечно, очень сильно удивляет то, насколько дружно шесть китайских брендов перенесли выпуск продукции. Если было бы один-два бренда, а тут весь рынок российский. Плюс Apple там же производится, где и эти бренды, на том же заводе "Фоксконн". Это может вызвать рост цен на телефоны – до 20 процентов могут подорожать в краткосрочном периоде", – пояснил эксперт.





Николай Турубар эксперт по технологиям Конечно, панику это не создаст, потому что все-таки средства не первой необходимости, как хлеб и мука. Но напряжение на рынке появится, возникнет дефицит, возникнет рост цен, и, если эта история продлится больше чем месяц, тогда рынок может встать в стопор, а компании могут иметь большие проблемы.

Кроме того, на фоне китайских задержек с поставками, в лидеры на рынке могут вырваться те компании, которые производят свои устройства не в Китае, уверен Турубар.

"Не только "Самсунг", но и другие корейские производители, например LG, могут сыграть в плюс. Наступает февраль, когда начинают свои презентации все бренды, проходит технологическая выставка в Барселоне, где представляют новинки на этот год. Поэтому могут чувствовать себя увереннее те компании, которые не в Китае производят свою продукцию. Корейцы могут на короткий срок выйти в лидеры", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее китайские производители смартфонов предупредили о переносе сроков поставок своей продукции в Россию. Компании-производители (Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo) направили своим партнерам письма, в которых объясняют перенос тем, что из-за вспышки коронавируса каникулы в честь китайского Нового года были продлены до 10 февраля. При этом перерыв может быть и увеличен.

Компания Apple, производство техники которой находится в КНР, также начала изменять сроки поставки продукции. Эксперты в связи с этим прогнозируют повышение цен на смартфоны в среднем на 10-15 процентов, а также возможный некоторый дефицит устройств в магазинах в случае длительных задержек от компаний.

Также сообщалось, что россияне обеспокоились тем, как коронавирус может отразиться на сроках доставки посылок с AliExpress. Кроме того, встал вопрос о возможности таким образом заразиться. Некоторые даже начали отказываться от покупок на AliExpress из-за распространения вируса в Китае. Однако специалисты утверждают, что коронавирус не передается через посылки.

От нового коронавируса в Китае погибли уже 213 человек, число заболевших пневмонией достигло более 9,5 тысячи человек, а во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)признали вспышку коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения.