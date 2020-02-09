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В мире

18:06

Эксперты рассказали, когда ждать пик коронавируса

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Arek Rataj

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней определили, когда распространение коронавируса достигнет своего пика.

Точную дату кульминации заболевания определить сложно, поскольку в мире сложилась неопределенная ситуация с вирусом, передает Bloomberg.

Специалисты предполагают, что своего пика коронавирус достигнет во второй половине февраля.

Также эксперты выяснили, что новым типом пневмонии заразился каждый двадцатый житель Уханя. Согласно прогнозам, в момент кульминации в Ухане заболеет еще около 5% горожан – порядка 500 тысяч граждан.

Первые случаи заболевания коронавирусом в Китае были зафиксированы в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции был признан город Ухань.

Жертвами китайской пневмонии стал уже 831 человек, заражены почти 38 тысяч человек.

Сообщалось, что коронавирусу из Китая дали временное название – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не дала.

Китайскому коронавирусу дали временное название

Сюжет: Коронавирус в Китае

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