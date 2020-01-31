Горячая линия открыта для находящихся в КНР россиян

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Правительство Приморья открыло горячую линию для россиян, находящихся в КНР, где распространяется коронавирус, сообщает РИА Новости.

Граждане РФ, находящиеся за рубежом, или их родственники могут обратиться по номеру +7 (914) 703-14-59. По каждому случаю специалисты готовы работать отдельно.

Получить консультацию также можно по телефону отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края 8 (423) 220-76-05.

Звонки на горячую линию по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает и посольство РФ в КНР +86-170-0081-4519.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили первых двух заболевших новой формой пневмонии в Забайкалье и Тюменской области. В связи с этим было принято решение об ограничении авиасообщения с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

По соглашению с КНР в Москву пока на регулярной основе будут летать четыре китайские авиакомпании. Кроме того, принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.

Вместе с тем авиакомпания S7 считает нецелесообразным организовать вывоз граждан России из Китая только через Москву, так как это может не сдержать распространение коронавируса, а наоборот – способствовать распространению инфекции. Наибольший пассажиропоток россиян сейчас наблюдается в городах Сибири и Дальнего Востока.

"Если смотреть на статистику продаж до 20 чисел февраля, то видно, что количество пассажиров, направляющихся в города Сибири, в два раза превышает аналогичную категорию пассажиров в Москву", – цитирует пресс-службу компании ТАСС.

Там уточняют, что в случае если кто-то из пассажиров окажется инфицированным, то количество потенциальных контактов при перевозке с пересадкой в Москве может возрасти.

На сайте Минздрава России отмечается, что рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции могут быть скорректированы после получения проверенных данных о вирусе.

Сейчас осуществляется мониторинг научных клинических и экспериментальных данных по вопросу лечения 2019-nCoV респираторной инфекции.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9 692.