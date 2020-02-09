Число жертв коронавируса в Китае возросло до 811 человек

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В Китае от нового типа коронавирусной инфекции скончались 811 человек. При этом заражены пневмонией 37,1 тысячи заболевших. Такую информацию приводит Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 722 погибших.

Уточняется, что число инфицированных на территории Китая за прошедшие сутки возросло более чем на 2,6 тысячи человек.

Излечится от нового типа пневмонии смогли 2,6 тысячи человек.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Чуть позже ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.