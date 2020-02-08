В Китае коронавирусом заболели более 30 тыс человек

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На территории регионов Китая зарегистрировали 31 774 случая заболевания пневмонией, вызванной новым вирусом 2019-nCoV.

Из которых 6 101 – тяжелый, следует из данных Государственного комитета по гигиене и здравоохранению КНР, передает RT.

При этом подтверждены 34 546 случаев заражения инфекцией, а у 27 657 человек наличие коронавируса нового типа подозревается.

Между тем количество умерших от коронавируса в КНР выросло до 722. Прошли лечение и выздоровели 2050 человек.

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Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота".

Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели 1 февраля. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) приостановила пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля.