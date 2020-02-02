РЖД приостанавливают пассажирское сообщение с Китаем

Россия временно приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем

Россия на фоне ситуации с коронавирусом приостанавливает движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщает пресс-служба РЖД. Поезда перестанут ходить с 00:00 3 февраля.

Следовать не будут поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

"Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и Китаем полностью прекращено", – говорится в сообщении.

Неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее правительство России включило коронавирус в перечень опасных заболеваний. Пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров рассказал, что китайскую провинцию Хубэй из-за вспышки коронавируса готовы покинуть 130 граждан России. Всего на связь вышли 202 человека.

Вывозить людей из зараженного Китая планируют самолетами Воздушно-космических сил. На борту будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со всеми необходимыми лекарствами.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным на 2 февраля, число зараженных составляет 14,4 тысячи человек, погибли 304 человека. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Хубэй.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно. Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную.

Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань.