В Кремле назвали планируемую дату эвакуации россиян из КНР самолетами ВКС

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Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС планируется 3–4 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3–4 февраля", – цитирует его ТАСС.

Самолеты ВКС РФ привлекут к эвакуации по приказу Владимира Путина. Изначально предполагалось, что первые рейсы организуют 1 февраля.

Россиян начали эвакуировать из Уханя



Регулярные рейсы российских и китайских авиакомпаний из РФ в Китай и обратно временно приостановлены. Исключением станут полеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг (и обратных рейсов).

Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную. Из-за этого возможны изменения в расписании.

В России выявили первых двух заболевших новой формой пневмонии. Это граждане Китая, находящиеся в Забайкалье и Тюменской области.

Контактировавших с зараженными обследуют. Результаты тестов некоторых из них уже известны: они отрицательные.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о госпитализации китайского студента, вернувшегося в Карелию. Кроме температуры 37,3, других признаков заболевания у него не наблюдается.

Больной находится в изоляторе, его состояние стабильное. Завтра вечером результаты анализов должны быть готовы, добавил Охлопков.

О распространении коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря. Его жертвами стали 259 человек, заражены порядка 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.