Контактировавших с зараженными коронавирусом в РФ обследуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Контактировавших с зараженными коронавирусом в России обследуют. Результаты тестов некоторых из них уже известны: они отрицательные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня терапия идет в плановом режиме, и противоэпидемические мероприятия проводятся в штатном режиме", – цитирует его РИА Новости.
По словам министра, двое пациентов, зараженных коронавирусом, находятся на лечении в блокированных отделениях. Их состояние не тяжелое.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили первых двух заболевших новой формой пневмонии в Забайкалье и Тюменской области. Было принято решение об ограничении авиасообщения с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву пока на регулярной основе будут летать четыре китайские авиакомпании.
В посольстве России в Китае заявили, что поддерживают постоянный контакт с россиянами в КНР. Принимаются все обращения граждан по телефону, электронной почте и через соцсеть "ВКонтакте". Среди выявленных в КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, россиян нет, говорится в сообщении в группе "ВКонтакте".
Граждан РФ собираются эвакуировать из провинции Хубэй, посольство формирует список этих людей. В связи этим россиян призывают предоставить свои данные. Для оставшихся в Китае граждан также доступна горячая линия.
Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И заявил, что Китай в связи с происходящим принял самые строгие меры, многие из которых превышают требования международных медико-санитарных правил. Он подчеркнул, что Пекин не одобряет действия стран, которые преувеличивают напряженность ситуации и искусственно создают панику.
О распространении коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря. Его жертвами стали 259 человек, заражены порядка 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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