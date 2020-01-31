"Отменяйте заказ, вы вирус". Китайские студенты пожаловались на таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В связи с распространяющейся в КНР эпидемией коронавируса студенты из Китая, обучающиеся в Москве, начали замечать изменившееся по отношению к ним поведение окружающих. По словам молодых иностранцев, горожане стали сторониться их в метро и лифтах, а таксисты – отменять заказы.

"Нас с друзьями в метро стали обходить стороной. Некоторые прикрывают рукой рты и боятся заходить с нами в лифт. Таксист мне с подружкой пару раз отменял заказ, а когда мы спрашивали, на каком основании, то ссылался на наше происхождение и называл нас вирусом", – рассказал Москве 24 студент экономического факультета МГУ.

Скриншот переписки водителя такси и пассажира из Китая оказался в распоряжении Москвы 24. "Отменяйте заказ, если вы китайцы", – написал таксист в ответ на бронь машины.



Скриншот предоставлен студентом из Китая, который обучается в МГУ

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Всего в Китае зарегистрировано свыше 9 тысяч случаев заболевания. Жертвами болезни стали 213 человек.

Спрос на медицинские маски в столичных аптеках вырос в 13 раз

Мария Ефимова