Минтранс РФ разъяснил порядок полетов авиакомпаний в Китай

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Регулярные рейсы российских и китайских авиакомпаний из РФ в Китай и обратно временно приостановлены, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Исключением станут полеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг (и обратных рейсов). Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную. В министерстве предупредили, что из-за этого возможны изменения в расписании.
"В случае, если Вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем Вам не делать этого без крайней необходимости", – призывает Минтранс.
Если пассажиры решат отказаться от поездки, им вернут стоимость авиабилета. При возникновении экстренной ситуации на территории КНР министерство советует обращаться в посольство РФ в КНР. Контакты доступны на сайте Минтранса.
В России выявили первых двух заболевших новой формой пневмонии. Это граждане Китая, находящиеся в Забайкалье и Тюменской области.
Контактировавших с зараженными обследуют. Результаты тестов некоторых из них уже известны: они отрицательные.
Граждан РФ собираются эвакуировать из провинции Хубэй, посольство формирует список этих людей. В связи с этим россиян призывают предоставить свои данные. Для оставшихся в Китае граждан также доступна горячая линия.
О распространении коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря. Его жертвами стали 259 человек, заражены порядка 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Россия установила с Китаем чартерный режим авиаперевозок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: