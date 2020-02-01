Минтранс РФ разъяснил порядок полетов авиакомпаний в Китай

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Регулярные рейсы российских и китайских авиакомпаний из РФ в Китай и обратно временно приостановлены, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Исключением станут полеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг (и обратных рейсов). Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную. В министерстве предупредили, что из-за этого возможны изменения в расписании.

"В случае, если Вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем Вам не делать этого без крайней необходимости", – призывает Минтранс.

Если пассажиры решат отказаться от поездки, им вернут стоимость авиабилета. При возникновении экстренной ситуации на территории КНР министерство советует обращаться в посольство РФ в КНР. Контакты доступны на сайте Минтранса.

В России выявили первых двух заболевших новой формой пневмонии. Это граждане Китая, находящиеся в Забайкалье и Тюменской области.

Контактировавших с зараженными обследуют. Результаты тестов некоторых из них уже известны: они отрицательные.

Граждан РФ собираются эвакуировать из провинции Хубэй, посольство формирует список этих людей. В связи с этим россиян призывают предоставить свои данные. Для оставшихся в Китае граждан также доступна горячая линия.

О распространении коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря. Его жертвами стали 259 человек, заражены порядка 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.