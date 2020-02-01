Посылки из Китая не представляют угрозы – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что получение посылок и писем из Китая не представляет для людей угрозу.

"Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут", – отмечается в Twitter-аккаунте организации.

На сегодняшний день регулярные рейсы между Россией и Китаем приостановлены. Исключением являются полеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг (и обратных рейсов). Для всех остальных действует чартерный режим.

Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.

Фото: Минздрав РФ



Граждан РФ эвакуируют из провинции Хубэй, посольство формирует список этих людей. В связи с этим россиян призывают предоставить свои данные. Для оставшихся в Китае граждан также доступна горячая линия.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.