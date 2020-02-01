Роспотребнадзор рекомендовал носить маски для защиты от гриппа

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Роспотребнадзор напомнил о необходимости использовать медицинские маски для защиты от гриппа и ОРВИ. В ведомстве отметили, что вирусы гриппа передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем.

Использование маски предотвращает попадание вирусов в организм здорового человека. В частности, в пресс-службе указали на необходимость надевать маску, когда осуществляется уход за больным гриппом человеком.

При наличии признаков респираторного заболевания в Роспотребнадзоре рекомендовали обратиться к врачу. При этом, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания, следует заблаговременно надеть маску, говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, нужно носить маску в людных местах во время сезонного подъема заболеваемости гриппом. В ведомстве напомнили, что маски – одноразовые, использовать их можно только один раз, меняя каждые три часа или чаще.

В столичном Депздраве ранее рассказали, что марлевые повязки не защищают человека в сезон гриппа и простуды. По его словам, они помогают защититься от кашляющих лишь в первое время, а затем превращаются в источник инфекции.

Помимо прочего, там рекомендовали работникам офисов воздержаться от рукопожатий и объятий из-за сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также советовал протирать рабочий стол дезинфицирующими салфетками.