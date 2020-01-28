Могут ли два первых случая заражения коронавирусом в России спровоцировать эпидемию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России впервые выявлены два случая заболевания коронавирусом – в Тюменской области и Забайкалье. Оба человека – граждане Китая. Тем временем в самой Поднебесной количество подтвержденных случаев заражения пневмонией нового типа уже достигло почти 10 тысяч. Разбираемся, может ли в России начаться эпидемия, а также как себя обезопасить от болезни.
Каковы риски?
Двое заболевших коронавирусом, выявленные в Забайкальском крае и Тюменской области, находятся под жестким наблюдением специалистов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, "они изолированы, им оказывается необходимая помощь".
В Роспотребнадзоре добавили, что состояние заболевших стабильное, болезнь протекает в легкой клинической форме. По словам главы ведомства Анны Поповой, оба гражданина Китая помещены в боксированную палату. Она также отметила, что риска дальнейшего распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, нет.
Напомним, по последним данным, в Китае насчитывается уже почти 10 тысяч зараженных, из которых 213 человек умерли. Случаи заболевания также были зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Южной Корее, Германии, ОАЭ и других странах.
Меры принимаются
В связи с поступающими данными из КНР премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. 31 января она напомнила, что Россия и Китай ведут активную работу по созданию вакцины от инфекции.
Вместе с тем в столице также был создан оперативный штаб, рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что держит ситуацию с коронавирусом на личном контроле. Он добавил, что в городских аптеках и больницах достаточно медикаментов и других средств индивидуальной защиты. Тем не менее Москва все равно закупит их дополнительно.
А заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что оперативный штаб выступает с новыми мерами. По ее словам, принято решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в 34 общежитиях столичных вузов.
Уточняется, что вузам дали рекомендации продлить каникулы для студентов из КНР до 1 марта. А в гостиницах с 29 января, где проживает большинство граждан Китая, начали дежурить мобильные бригады Депздрава.
В свою очередь, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столице не планируют отменять массовые мероприятия после сообщения о двух заболевших коронавирусом на территории страны.
"У нас пока не планируется ничего отменять... Масленица пока планируется, никаких отмен не было", – сказал он.
Напомним, еще до того, как стало известно о двух людях, заболевших пневмонией нового типа в России, в стране был усилен контроль в аэропортах. Сотрудники Роспотребнадзора обследуют всех российских туристов, прибывших из Китая.
"Роспотребнадзором начато с 28.01.2020 обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что на всех пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль для въезжающих. У граждан измеряется температура тела и проводится анкетирование о состоянии здоровья. Об этом ранее рассказала начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
А в Едином консультативном центре Роспотребнадзора организовали работу русско-китайских переводчиков с целью оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на коронавирус.
Голикова также сообщила, что с 1 февраля закрываются все авианаправления с КНР. Исключением станут регулярные рейсы компании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
Лучшая защита – профилактика
Минздрав РФ разработал рекомендации для профилактики коронавирусной инфекции. Россиянам советуют промывать нос физраствором и использовать препараты местного применения, которые обладают барьерными функциями.
Главный фактор профилактики осложнений – своевременное обращение за медицинской помощью в случае проявления симптомов острой респираторной инфекции, уточнили в ведомстве.
В свою очередь, Роспотребнадзор призывает мыть руки после посещения общественных мест, перед едой и приготовлением пищи. Подчеркивается, что особое внимание необходимо уделить их тщательному намыливанию и осушению.
Кроме того, после возвращения домой следует вымыть лицо и промыть нос изотоническим раствором соли. Также рекомендуется носить одноразовую медицинскую маску, меняя ее каждые два-три часа. При этом лучше избегать тесных контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими признаки ОРВИ. Специалисты просят ограничить приветственные рукопожатия, объятия, поцелуи и чаще проветривать помещения.
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