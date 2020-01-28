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Общество

31 января, 19:27

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Могут ли два первых случая заражения коронавирусом в России спровоцировать эпидемию

Добрался до России: стоит ли россиянам бояться начала эпидемии коронавируса
общество

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России впервые выявлены два случая заболевания коронавирусом – в Тюменской области и Забайкалье. Оба человека – граждане Китая. Тем временем в самой Поднебесной количество подтвержденных случаев заражения пневмонией нового типа уже достигло почти 10 тысяч. Разбираемся, может ли в России начаться эпидемия, а также как себя обезопасить от болезни.

Каковы риски?

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Двое заболевших коронавирусом, выявленные в Забайкальском крае и Тюменской области, находятся под жестким наблюдением специалистов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, "они изолированы, им оказывается необходимая помощь".

В Роспотребнадзоре добавили, что состояние заболевших стабильное, болезнь протекает в легкой клинической форме. По словам главы ведомства Анны Поповой, оба гражданина Китая помещены в боксированную палату. Она также отметила, что риска дальнейшего распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, нет.

Риска дальнейшего распространения заболевания на сегодняшний день нет, мы монитором ситуацию.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Напомним, по последним данным, в Китае насчитывается уже почти 10 тысяч зараженных, из которых 213 человек умерли. Случаи заболевания также были зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Южной Корее, Германии, ОАЭ и других странах.

Меры принимаются

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В связи с поступающими данными из КНР премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. 31 января она напомнила, что Россия и Китай ведут активную работу по созданию вакцины от инфекции.

Вместе с тем в столице также был создан оперативный штаб, рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что держит ситуацию с коронавирусом на личном контроле. Он добавил, что в городских аптеках и больницах достаточно медикаментов и других средств индивидуальной защиты. Тем не менее Москва все равно закупит их дополнительно.

А заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что оперативный штаб выступает с новыми мерами. По ее словам, принято решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в 34 общежитиях столичных вузов.

Совет ректоров московских вузов, в свою очередь, рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медосмотр.
Анастасия Ракова
заммэра Москвы по вопросам социального развития

Уточняется, что вузам дали рекомендации продлить каникулы для студентов из КНР до 1 марта. А в гостиницах с 29 января, где проживает большинство граждан Китая, начали дежурить мобильные бригады Депздрава.

В свою очередь, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столице не планируют отменять массовые мероприятия после сообщения о двух заболевших коронавирусом на территории страны.

"У нас пока не планируется ничего отменять... Масленица пока планируется, никаких отмен не было", – сказал он.

Напомним, еще до того, как стало известно о двух людях, заболевших пневмонией нового типа в России, в стране был усилен контроль в аэропортах. Сотрудники Роспотребнадзора обследуют всех российских туристов, прибывших из Китая.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

"Роспотребнадзором начато с 28.01.2020 обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на всех пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль для въезжающих. У граждан измеряется температура тела и проводится анкетирование о состоянии здоровья. Об этом ранее рассказала начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

А в Едином консультативном центре Роспотребнадзора организовали работу русско-китайских переводчиков с целью оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на коронавирус.

Голикова также сообщила, что с 1 февраля закрываются все авианаправления с КНР. Исключением станут регулярные рейсы компании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Лучшая защита – профилактика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минздрав РФ разработал рекомендации для профилактики коронавирусной инфекции. Россиянам советуют промывать нос физраствором и использовать препараты местного применения, которые обладают барьерными функциями.

Главный фактор профилактики осложнений – своевременное обращение за медицинской помощью в случае проявления симптомов острой респираторной инфекции, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, Роспотребнадзор призывает мыть руки после посещения общественных мест, перед едой и приготовлением пищи. Подчеркивается, что особое внимание необходимо уделить их тщательному намыливанию и осушению.

Кроме того, после возвращения домой следует вымыть лицо и промыть нос изотоническим раствором соли. Также рекомендуется носить одноразовую медицинскую маску, меняя ее каждые два-три часа. При этом лучше избегать тесных контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими признаки ОРВИ. Специалисты просят ограничить приветственные рукопожатия, объятия, поцелуи и чаще проветривать помещения.

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Соболева Илона

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