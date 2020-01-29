Роспотребнадзор обследует в аэропортах россиян, прибывших из КНР

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Сотрудники Роспотребнадзора начали обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзором начато с 28.01.2020 обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора организовали работу русско-китайских переводчиков, чтобы была возможность оперативно отреагировать при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на коронавирус.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Гуанчжоу, Китай передал России геном коронавируса. Отмечается, что российские и китайские ученые разрабатывают вакцину. Также обсуждается вопрос эвакуации граждан России из провинции Хубэй.

Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом в Китае заражены 5 974 человека, из них 132 скончались. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.

Минздрав назвал высоким риск появления коронавируса в России

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, ОАЭ и на Шри-Ланке. В России заболевших на данный момент нет.

Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале. Он оценил риск завоза нового штамма коронавируса как высокий.

Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.

Премьер России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем станет Татьяна Голикова.