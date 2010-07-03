Любимые методы лечения простуды россиян назвали бесполезными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Марлевые повязки, резкое закаливание и чай с малиновым вареньем не защищают человека в сезон гриппа и простуды, рассказал ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры в процессе заваривания. Поэтому врач рекомендовал употреблять малину в свежем или сушеном виде.

Марлевая повязка помогает защититься от кашляющих лишь в первое время. Очень быстро она сама превращается в источник инфекции, поэтому маску необходимо часто менять.

Не способны защитить от простуды и жирный крем или оксолиновая мазь, которыми обычно мажут нос. Так как они склеивают ворсинки на слизистой носа, препятствующие попаданию внутрь пыли, вирусов и бактерий.

Закаливание также нежелательно. Дело в том, что осенью и зимой организм ослаблен, а резкое охлаждение может привести к различным заболеваниям. Закаляться нужно постепенно.

Закапывание в нос сока чеснока может обжечь слизистую, пользы от этой процедуры никакой. Чеснок содержит фитонциды, обладающие противомикробными свойствами. Этот продукт полезен при умеренном употреблении в пищу в качестве профилактики.

Тяжельников также отметил, что основой иммунитета являются интерфероны – особые белки, которые вырабатываются в крови человека в ответ на проникновение вируса. Поэтому каждый год необходимо делать прививку от гриппа.

Данные опроса показали, что без лекарств при простуде обходятся 17% россиян. Чтобы восстановить здоровье, они используют чай с малиной и куриный бульон.