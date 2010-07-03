Любимые методы лечения простуды россиян назвали бесполезными

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Марлевые повязки, резкое закаливание и чай с малиновым вареньем не защищают человека в сезон гриппа и простуды, рассказал ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры в процессе заваривания. Поэтому врач рекомендовал употреблять малину в свежем или сушеном виде.
Марлевая повязка помогает защититься от кашляющих лишь в первое время. Очень быстро она сама превращается в источник инфекции, поэтому маску необходимо часто менять.
Не способны защитить от простуды и жирный крем или оксолиновая мазь, которыми обычно мажут нос. Так как они склеивают ворсинки на слизистой носа, препятствующие попаданию внутрь пыли, вирусов и бактерий.
Закаливание также нежелательно. Дело в том, что осенью и зимой организм ослаблен, а резкое охлаждение может привести к различным заболеваниям. Закаляться нужно постепенно.
Закапывание в нос сока чеснока может обжечь слизистую, пользы от этой процедуры никакой. Чеснок содержит фитонциды, обладающие противомикробными свойствами. Этот продукт полезен при умеренном употреблении в пищу в качестве профилактики.
Тяжельников также отметил, что основой иммунитета являются интерфероны – особые белки, которые вырабатываются в крови человека в ответ на проникновение вируса. Поэтому каждый год необходимо делать прививку от гриппа.
Данные опроса показали, что без лекарств при простуде обходятся 17% россиян. Чтобы восстановить здоровье, они используют чай с малиной и куриный бульон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: