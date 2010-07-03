Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор дал советы по профилактике гриппа. Рекомендации опубликованы на сайте службы.

До начала эпидемического сезона лучше сделать прививку. Следует также сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте и пользоваться там маской. Тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, необходимо избегать.

Руки надо тщательно мыть с мылом, полость носа – промывать. Помещение, в котором находитесь, нужно проветривать, делать в нем влажную уборку и увлажнять воздух. Кроме того, следует вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями.

Аналогичные меры профилактики актуальны для ОРВИ. В Роспотребнадзоре рассказали о признаках, указывающих на развитие бактериальной инфекции. Это общее тяжелое состояние на фоне относительно невысокой температуры (до 38 °); лихорадка, которая плохо купируется или не купируется жаропонижающими средствами, а также длится более семи дней. Возможны гнойные выделения из носа или глаз, сильные головные боли, бело-желтый налет в горле и резкое ухудшение общего состояния на фоне выздоровления.

В сентябре в столице стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках,, в павильонах "Здоровая Москва" и в мобильных пунктах вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".

Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября. Кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках привиться можно до 30 ноября. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года.