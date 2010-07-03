Более 70 тысяч москвичей привились от гриппа в мобильных пунктах

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Более 70 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах, расположенных возле станций метро и МЦК, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В департаменте отметили, что это на 25% больше, чем в прошлом году за первые три недели кампании. Там напомнили, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений.

Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года. В прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом и ОРВИ среди привитых горожан, напомнили в Депздраве.

Вакцинация от гриппа стартовала в Москве 4 сентября. Прививки можно сделать в поликлиниках, а также в 65 мобильных пунктах вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".

Впервые прививку можно сделать в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках.

Всего прививку от гриппа в столице сделали более 700 тысяч человек. Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября, кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках сделать прививку можно до 30 ноября.