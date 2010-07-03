Названы самые популярные пункты вакцинации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильные пункты вакцинации от гриппа у станций метро "Речной вокзал", "Белорусская" и "Владыкино" пользуются у горожан наибольшей популярностью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент здравоохранения.

У "Речного вокзала" по итогам первой половины месяца сделали больше всего прививок. В двух мобильных пунктах привились свыше 4,5 тысячи человек. Пункт возле южного входа на станцию посетили более 2,7 тысячи горожан, северный – почти 1,8 тысячи.

В 2018 году пункт у этой станции также был лидером. В связи с этим там решили установить еще один.

Вторым в рейтинге оказался мобильный пункт рядом со станцией метро "Белорусская", расположенный на Кольцевой линии. В нем сделали прививку более 3,1 тысячи горожан. Замкнула тройку точка у метро и МЦК Владыкино, где от гриппа защитились 2,4 тысячи человек.

Перед прививкой нужно пройти осмотр врача, ответить на вопросы и предъявить паспорт совершеннолетнего гражданина РФ. Процедура занимает 10–15 минут.

Сезонная вакцинация против гриппа стартовала в Москве в начале сентября. Сделать прививку можно в любое удобное время и в любом удобном месте. Пункты вакцинации открыты в поликлиниках, метро, МЦК, центрах "Мои документы", павильонах "Здоровая Москва" в парках и на одной железнодорожной станции. За 10 дней кампании прививку сделали более 400 тысяч человек.

В 2019 году впервые применяют принципиально новый препарат, защищающий от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина эффективнее и безопаснее. Если не удается привиться четырехвалентной вакциной, необходимо использовать трехвалентную.