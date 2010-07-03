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07:21

Более 700 тысяч москвичей привились от гриппа

общество медицина

07:21

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа в столице. Кампания по вакцинации в городе стартовала 4 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Привиться можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах, которые разместились рядом со станциями метро, в парках и флагманских офисах "Мои документы".

В мобильных пунктах вакцинацию прошли уже более 80 тысяч человек, из них 63 тысячи – возле станций метро и МЦК, в павильонах "Здоровая Москва" – около 20 тысяч.

Мобильные пункты вакцинации будут работать до 1 ноября, кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" – до конца периода работы самих павильонов. В поликлиниках сделать прививку можно до 30 ноября.

Всего в столице работают более 500 пунктов вакцинации, в том числе 65 мобильных. Для того, чтобы привиться, с собой нужно взять паспорт. Процедура бесплатна.

Дети до 18 лет прививку могут сделать только в поликлиниках, детских садах и школах.

В прошлом году в мобильных пунктах защитились от гриппа около 320 тысяч человек – на 35% больше, чем в 2017-м. С каждым годом количество посетивших их людей растет.

Среди наиболее популярных у горожан пунктов вакцинации – пункты у станций метро "Речной вокзал", "Белорусская" и "Владыкино.

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общество медицина

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