Врачи назвали главные угрозы для здоровья москвичей

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Замглавы департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская назвала главные факторы риска для здоровья у москвичей. По ее словам, ими являются нерациональное питание и низкий уровень физической активности. Об этом свидетельствуют результаты диагностики горожан в павильонах "Здоровая Москва".
Еще один фактор – отягощенная наследственность по ряду заболеваний. В то же время курение и употребление алкоголя не вошли в пятерку самых распространенных факторов риска у москвичей.
"Курение и алкоголь в топ-5 не входили, они встречались, но не в первой пятерке. Это говорит о том, что в данном случае санитарная пропаганда хорошо работает. Москвичи уже не злоупотребляют этими пагубными привычками", – цитирует Богородскую РИА Новости.
Она добавила, что уровень глюкозы и холестерина в крови у москвичей, которые много гуляют в городских парках, находятся в пределах нормы.
Павильоны "Здоровая Москва" в парках закрылись 6 октября. Они представляют собой мобильные модули. В 13 парках города рядом с павильонами работали специальные "веранды здоровья" – открытые площадки для проведения мероприятий, посвященных спорту и здоровому образу жизни.
Москвичи могли сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию флюорографию, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.
Ранее глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун сообщил, что за весь сезон павильоны "Здоровая Москва" в парках посетили 430 тысяч человек. Более 60% посетителей павильонов прошли полную диспансеризацию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: