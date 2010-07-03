Врачи назвали главные угрозы для здоровья москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замглавы департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская назвала главные факторы риска для здоровья у москвичей. По ее словам, ими являются нерациональное питание и низкий уровень физической активности. Об этом свидетельствуют результаты диагностики горожан в павильонах "Здоровая Москва".

Еще один фактор – отягощенная наследственность по ряду заболеваний. В то же время курение и употребление алкоголя не вошли в пятерку самых распространенных факторов риска у москвичей.

"Курение и алкоголь в топ-5 не входили, они встречались, но не в первой пятерке. Это говорит о том, что в данном случае санитарная пропаганда хорошо работает. Москвичи уже не злоупотребляют этими пагубными привычками", – цитирует Богородскую РИА Новости.

Она добавила, что уровень глюкозы и холестерина в крови у москвичей, которые много гуляют в городских парках, находятся в пределах нормы.

Павильоны "Здоровая Москва" в парках закрылись 6 октября. Они представляют собой мобильные модули. В 13 парках города рядом с павильонами работали специальные "веранды здоровья" – открытые площадки для проведения мероприятий, посвященных спорту и здоровому образу жизни.

Москвичи могли сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию флюорографию, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.

Ранее глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун сообщил, что за весь сезон павильоны "Здоровая Москва" в парках посетили 430 тысяч человек. Более 60% посетителей павильонов прошли полную диспансеризацию.