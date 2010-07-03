430 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За весь сезон павильоны "Здоровая Москва" в парках посетили 430 тысяч человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

"Павильоны завершили работу 6 октября. За 124 дня 430 тысяч прошли профилактический осмотр или диспансеризацию", – указано в сообщении.

Отмечается, что более 60 процентов посетителей павильонов прошли полную диспансеризацию.

"Когда наши врачи вышли в парки, не было сомнений, что москвичам понравится такой формат. Мы подобрали удобный график работы и разработали такую четкую логистику внутри павильона, что даже самый занятой москвич смог уделить время своему здоровью. Результаты превзошли все ожидания", – рассказал руководитель департамента Алексей Хрипун.

У 12 процентов горожан, прошедших диспансеризацию, выявлены отклонения. Врачи поставили более 25 тысяч диагнозов.

Павильоны "Здоровая Москва" представляют собой мобильные модули. В 13 парках города рядом с павильонами работали специальные "веранды здоровья" – открытые площадки для проведения мероприятий, посвященных спорту и здоровому образу жизни.

Москвичи могли сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию флюорографию, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.

С 7 октября горожан ждут в поликлиниках на бесплатные обследования. Все желающие смогут узнать свой уровень сахара и холестерина в крови, измерить давление. Кроме того, можно будет пообщаться с узконаправленными специалистами.

Также столичный департамент здравоохранения приглашает жительниц Москвы пройти бесплатное обследование, направленное на ранее выявление рака груди. Сделать УЗИ молочных желез или маммографию, а также проконсультироваться с онкологом-маммологом можно будет с 12 октября по 3 ноября в 79 медицинских учреждениях города.

