Россияне рассказали, чем лечатся при простуде

Фото: depositphotos/alexraths
Без лекарств при простуде обходятся 17 процентов россиян. Чтобы восстановить здоровье, они используют чай с малиной и куриный бульон, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса одного из медицинских порталов.
"Антибиотики принимают 13 процентов, 11 процентов предпочитают отечественные противовирусные препараты, иммуномодуляторы пьют восемь процентов", – указано в сообщении.
Отмечается также, что россияне стали больше доверять вакцинам от гриппа.
"Чаще всего опрошенные делают прививки в государственной поликлинике (53 процента)", – говорится в исследовании.
Накануне Депздрав дал рекомендации при простуде. Признаками борьбы организма с инфекцией является температура тела не выше 38,5 градуса, а также снижение аппетита и активности. Если температура тела при болезни поднялась до 38,5 градуса, не всегда ее нужно сбивать. Дело в том, что при высокой температуре активизируется продукция антител, которые уничтожают антигены.
Роспотребнадзор также дал советы по профилактике гриппа. Эксперты советуют привиться до начала эпидемического сезона, а также сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей.
С началом осени в столице стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах. 31 павильон расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: