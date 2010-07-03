Россияне рассказали, чем лечатся при простуде

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Без лекарств при простуде обходятся 17 процентов россиян. Чтобы восстановить здоровье, они используют чай с малиной и куриный бульон, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса одного из медицинских порталов.

"Антибиотики принимают 13 процентов, 11 процентов предпочитают отечественные противовирусные препараты, иммуномодуляторы пьют восемь процентов", – указано в сообщении.

Отмечается также, что россияне стали больше доверять вакцинам от гриппа.

"Чаще всего опрошенные делают прививки в государственной поликлинике (53 процента)", – говорится в исследовании.

Накануне Депздрав дал рекомендации при простуде. Признаками борьбы организма с инфекцией является температура тела не выше 38,5 градуса, а также снижение аппетита и активности. Если температура тела при болезни поднялась до 38,5 градуса, не всегда ее нужно сбивать. Дело в том, что при высокой температуре активизируется продукция антител, которые уничтожают антигены.

Роспотребнадзор также дал советы по профилактике гриппа. Эксперты советуют привиться до начала эпидемического сезона, а также сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей.

С началом осени в столице стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах. 31 павильон расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".

