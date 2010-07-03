Депздрав дал рекомендации при простуде

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Признаками борьбы организма с инфекцией является температура тела не выше 38,5 градуса, а также снижение аппетита и активности, сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Он отметил, что, если температура тела при болезни поднялась до 38,5 градуса, не всегда ее нужно сбивать. Дело в том, что при высокой температуре активизируется продукция антител, которые уничтожают антигены.
"Ускоряется процесс фагоцитоза – поглощения инородных тел клетками-фагоцитами. Снижаются двигательная активность и аппетит, а значит, организм может больше энергии потратить на борьбу с инфекцией. Поэтому, прежде чем решать сбить температуру, нужно вспомнить, что лихорадка помогает организму выздоравливать", – сказал Тяжельников Агентству "Москва".
Специалист подчеркнул, что приводить температуру в норму нужно только в том случае, если она поднялась выше 39 градусов, а также появились тошнота и головокружение.
Ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике гриппа. До начала эпидемического сезона лучше сделать прививку. Следует также сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте и пользоваться там маской. Тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, необходимо избегать.
В сентябре в столице стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва" и в мобильных пунктах вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября. Кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках привиться можно до 30 ноября. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года.
"Москва сегодня": Собянин сообщил об увеличении объема закупки вакцин в столице в 2 раза
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