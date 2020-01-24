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Общество

24 января, 14:12

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Эксперт призвал россиян не паниковать из-за распространения нового коронавируса

Отставить панику? Как Россия противостоит ввозу коронавируса в страну
общество

В Китае количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, по состоянию на 24 января вновь обновило "рекорды": более 800 случаев. Число смертей также возросло, причем известно, что одна гибель произошла неподалеку от границы КНР с Россией. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует всем странам готовиться к сдерживанию инфекции. Разбираемся, как Россия противостоит ввозу нового коронавируса в страну, а также можно ли от него обезопаситься.

Что сейчас происходит в Китае?

Фото: AP/Mark Schiefelbein

Согласно последним данным, в Китае от пневмонии нового типа уже погибли 26 человек. На данный момент на родине китайского коронавируса – в Ухане – действует строгий карантин: отменены вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций, не работает наземный транспорт и метро. В девяти других городах провинции Хубэй также приостановили транспортное сообщение. Приняты чрезвычайные меры по противодействию распространения вируса и в Пекине: отменены новогодние массовые гуляния.

Города, в которых китайские власти объявили карантин: Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллиона), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона).

Посольство РФ на территории Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса призывает всех россиян, проживающих на данный момент в стране, соблюдать меры предосторожности. При этом СМИ сообщают, что один житель КНР стал жертвой инфекции неподалеку от границы с Россией. ЧП произошло в провинции Хэйлунцзян. Она располагается в 430 километрах от российской границы.

В свою очередь, Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации в стране. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. На данный момент известно о 15 зараженных медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.
пресс-служба Роспотребнадзора

Кроме того, Роспотребнадзор ведет усиленный санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу: людям измеряют температуру, а также проводят анкетирование въезжающих. До сих пор в России не было зафиксировано ни одного официально подтвержденного случая заражения пневмонией нового типа.

Эксперты ВОЗ полагают, что объявлять чрезвычайную ситуацию пока преждевременно. При этом предупреждают, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Напомним, по данным аналитиков, в период китайского Нового года, который выпадает на 25 января, Москву и Санкт-Петербург планирует посетить порядка 15 тысяч туристов из Китая.

Существует ли профилактика?

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в разговоре с Москвой 24 призвала россиян не впадать в панику на фоне сообщений о распространяющемся новом типе вируса. По ее словам, для вирусологов и инфекционистов ничего необычного в этой ситуации нет.

"Какой-то особой паники, чего-то сверхъестественного я не вижу. Даже по скорости распространения этот вирус идет гораздо медленнее, чем обычный грипп. Если бы в России про грипп так же информировали каждый час, то, возможно, у нас бы тоже была жуткая паника. Здесь количество пока не катастрофическое", – сказала она.

Что касается летальных исходов, то многие заболевшие были пожилыми с массой сопутствующих заболеваний – нужно и этот момент учитывать. Люди в таком возрасте все переносят тяжелее. Даже банальные ОРЗ, которые у молодых не вызывают никакой патологии.
Галина Кожевникова
завкафедрой инфекционных болезней РУДН

Кожевникова напомнила: эксперты ВОЗ уже заявили, что чрезвычайное положение не объявляется. Она также отметила, что российские власти выстроили эффективную систему по сдерживанию нового типа вируса на границе страны. При этом специалист считает, что главной профилактической мерой по борьбе с коронавирусом является отказ от поездок в Китай. По ее мнению, на данном этапе россиянам лучше обратить внимание на профилактику ОРВИ и гриппа.

"У нас в некоторых регионах объявлена стандартная эпидемия гриппа. Прививаться уже поздно, но нужно соблюдать хотя бы обычные меры профилактики. Если человек заболел, лучше посидеть дома несколько дней и подлечиться, а не ходить на работу и заражать остальных. Сейчас уже люди начали появляться в масках – это нормально и правильно", – подчеркнула эксперт.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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