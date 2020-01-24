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В мире

09:23

Число заболевших пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 876

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/STR

В Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Скончались от болезни 26 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Из 26 летальных исходов два зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания: в провинции Хэбэй и в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 километрах от границы с Россией.

По данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

Ранее сообщалось о 25 скончавшихся и 830 зараженных. Среди заразившихся 177 человек находятся в тяжелом состоянии. Число предполагаемых случаев заражения увеличилось до 1072.

В посольстве РФ в Пекине уточнили, что россияне, находящиеся в Ухане, пока не обращались за помощью. Данных об инфицировании граждан России коронавирусом также не поступало.

Коронавирус нового типа уже выявлен в Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. ВОЗ пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии в Китае.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Сингапуре и Вьетнаме


Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Кроме того, китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса.

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