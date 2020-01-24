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Общество

05:19

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 25 человек

происшествия общество за рубежом

Фото: EPA/TASS

Число жертв нового типа коронавируса в Китае вновь возросло. Сообщается, что от инфекции погибло уже 25 человек. При этом количество заразившихся увеличилось до 830.

Ранее сообщалось о 18 скончавшихся и 644 зараженных. Новые данные приводит государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения. Об этом информирует ТАСС.

"Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в 29 провинциях (городах, административных районах) Китая достигло 830, 25 скончались", – отметили в комитете.

Уточняется, что среди заразившихся 177 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, число предполагаемых случаев заражения увеличилось до 1072.

Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Кроме того, китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре попросили россиян временно не ездить в Китай из-за коронавируса. В ведомстве также дали рекомендации, как обезопасить себя от заражения.

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