Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 18

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Количество погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

По данным властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый случай гибели человека от вируса за пределами города Ухань. Отмечается, что 80-летний мужчина почувствовал недомогание после посещения китайского города Ухань, где он навещал родственников. 22 января, несмотря на все усилия медиков, он умер.

Тем временем число инфицированных возросло до 644 человек, ранее говорилось о 600 заразившихся. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.

Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.

Позднее китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи. В исследовании участвовали специалисты из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.

Роспотребнадзор рекомендует всем выезжающим в КНР туристам уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, также стоит воздержаться от посещений зоопарков и других мероприятий с привлечением животных.

Специалисты также советуют употреблять только обработанную пищу и пить бутилированную воду. На улицах и в других местах массового скопления рекомендуется надевать маски, не забывать мыть руки. При первых признаках в ведомстве призывают незамедлительно обратиться к специалистам.

