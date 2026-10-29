Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 15:49

Общество

В РПЦ назвали религиозность народов объединяющим фактором России и Африки

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Александр Кряжев

Религиозность народов является объединяющим фактором для России и Африки. Такое мнение выразил секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) на саммите "Россия – Африка".

Он отметил, что народы всех стран Африканского континента религиозны – на это указывает их культурная самобытность. То же самое можно сказать и о российском народе. По его словам, такое понятие, как "традиция", характерно как для Африки, так и для России.

"В основе приверженности традиционному образу жизни, мысли, менталитета лежит, конечно, духовность", – подчеркнул иеромонах в ходе сессии "Россия и Африка: духовный суверенитет, традиционные ценности и образовательное взаимодействие"

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября под председательством Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе.

В ходе пленарного заседания Путин заявил, что позиции РФ и стран Африки по актуальным вопросам мировой политики во многом близки или совпадают. Глава государства подчеркнул, что Москва выступает за равноправный диалог и учет интересов всех государств.

Читайте также


религияобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика