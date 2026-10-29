В РПЦ назвали религиозность народов объединяющим фактором России и Африки

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Александр Кряжев

Религиозность народов является объединяющим фактором для России и Африки. Такое мнение выразил секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) на саммите "Россия – Африка".

Он отметил, что народы всех стран Африканского континента религиозны – на это указывает их культурная самобытность. То же самое можно сказать и о российском народе. По его словам, такое понятие, как "традиция", характерно как для Африки, так и для России.

"В основе приверженности традиционному образу жизни, мысли, менталитета лежит, конечно, духовность", – подчеркнул иеромонах в ходе сессии "Россия и Африка: духовный суверенитет, традиционные ценности и образовательное взаимодействие"

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября под председательством Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе.

В ходе пленарного заседания Путин заявил, что позиции РФ и стран Африки по актуальным вопросам мировой политики во многом близки или совпадают. Глава государства подчеркнул, что Москва выступает за равноправный диалог и учет интересов всех государств.

