Депздрав рекомендовал воздержаться от рукопожатий в офисе

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

В столичном Депздраве рекомендовали работникам офисов воздержаться от рукопожатий и объятий из-за сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

Специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Андрей Тяжельников также указал на необходимость мыть руки с антибактериальным мылом.

По его словам, высокая концентрация вирусов в офисном помещении – не только в воздухе, но и на поверхностях мебели, ручках дверей.

"Больной человек может потереть нос, а затем взяться за что-то рукой или пожать руку коллеге", – приводит слова Тяжельников Агентство "Москва".

Врач также посоветовал протирать рабочий стол и предметы на нем дезинфицирующими салфетками. Кроме того, действенное средство профилактики – проветривание.

В то же время носить маску в целях предохранения от заражения неэффективно. Это стоит делать, чтобы не заразить коллег, а менять маску следует каждые два-три часа.

Тяжельников добавил, что выращивание в офисе растений способствует подавлению роста и развития бактерий. В частности, такими свойствами обладает герань.

Однако врач подчеркнул, что самым эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация. Сделать прививку можно в поликлинике или в мобильных комплексах.

Минздрав ранее заявил, что коло 23 процентов жителей страны прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ с начала прививочной кампании.