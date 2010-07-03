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Общество

04:31

Более 1,4 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию против гриппа

общество

Фото: mosreg.ru

Более 1,4 миллиона человек прошли вакцинацию за месяц с начала прививочной кампании в Московской области, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Еженедельно прививки делают около 400 тысяч человек. Отмечается, что поликлиники используют современные вакцины – "Совигрипп" и "Гриппол плюс".

При этом в Химках вакцинацию прошли порядка 75 тысяч человек – это почти 60 процентов жителей города, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

В то же время в Люберцах привились около 67 тысяч человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на главу администрации городского округа Владимира Ружицкого.

По словам руководителя ведомства Татьяны Мухтасаровой, всего министерство планирует привить от гриппа более 3,6 миллиона жителей Подмосковья, из которых около миллиона – дети.

Она отметила, что для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Также сделать прививку можно в мобильных комплексах.

Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников ранее рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом, и напомнил о важности вакцинации.

"Это наш город": более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа за месяц

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