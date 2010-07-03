Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом

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Фото: depositphotos/MilanMarkovic
Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
ОРВИ – общее название любой респираторной вирусной инфекции, а грипп только один из этих представителей, подчеркнул врач.
Тяжельников предупредил, что большинство ОРВИ протекает относительно легко, а грипп может приводить к крайне опасным осложнениям.
"Заболевание гриппом начинается резко, быстро, в течение нескольких часов после заражения, – приводит слова специалиста пресс-служба учреждения. – Всего за один час лихорадки температура тела может подняться до 40 градусов".
По его словам, отличительными симптомами больных гриппом являются болевые ощущения в мышцах и суставах, а также сухой кашель, переходящий в кашель с выделением мокроты, и длительность выздоровления.
В то же время при ОРВИ температура тела обычно не повышается до 39 градусов. Наблюдается общая слабость, но не сопровождающаяся сильными болевыми ощущениями в мышцах и суставах, как при гриппе.
ОРВИ не длится больше недели, а грипп проходит за семь-десять дней и недомогания остаются еще до трех недель после выздоровления, пояснил врач.
Сотрудник депздрава напомнил о важности вакцинации против гриппа, которая, по мнению ученых, является самым эффективным способом защиты.
В Москве пункты вакцинации открылись в поликлиниках, центрах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва" в парках, у метро и МЦК.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор с 1 по 16 октября запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
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