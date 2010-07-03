Более 100 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах у метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 тысяч пассажиров сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации рядом со станциями метро и Московского центрального кольца, сообщает пресс-служба подземки.

Только за последнюю неделю к врачам обратились более 22 тысяч человек. Самым популярным стал павильон у станции метро "Речной вокзал". За месяц там привились от гриппа почти девять тысяч москвичей.

Возле станции "Белорусская" Кольцевой линии метро прививки сделали более шести тысяч человек. А на третьем месте станция МЦК Владыкино, туда обратились около пяти тысяч горожан.

Мобильные пункты возле станций метро и МЦК будут работать ежедневно до 1 ноября – в будни с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Прививку от гриппа можно сделать бесплатно на 29 станциях метро и 3 станциях МЦК. При себе нужно иметь паспорт.

Полный список мобильных пунктов и график работы можно посмотреть на сайте столичного департамента здравоохранения. Детям до 18 лет сделать прививку можно только в детских поликлиниках, детских садах и школах.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике гриппа. Эксперты советуют привиться до начала эпидемического сезона, а также сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей.

С началом осени в столице стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах. 31 павильон расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".