Более 100 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах у метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 100 тысяч пассажиров сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации рядом со станциями метро и Московского центрального кольца, сообщает пресс-служба подземки.
Только за последнюю неделю к врачам обратились более 22 тысяч человек. Самым популярным стал павильон у станции метро "Речной вокзал". За месяц там привились от гриппа почти девять тысяч москвичей.
Возле станции "Белорусская" Кольцевой линии метро прививки сделали более шести тысяч человек. А на третьем месте станция МЦК Владыкино, туда обратились около пяти тысяч горожан.
Мобильные пункты возле станций метро и МЦК будут работать ежедневно до 1 ноября – в будни с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Прививку от гриппа можно сделать бесплатно на 29 станциях метро и 3 станциях МЦК. При себе нужно иметь паспорт.
Полный список мобильных пунктов и график работы можно посмотреть на сайте столичного департамента здравоохранения. Детям до 18 лет сделать прививку можно только в детских поликлиниках, детских садах и школах.
Ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике гриппа. Эксперты советуют привиться до начала эпидемического сезона, а также сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей.
С началом осени в столице стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах. 31 павильон расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
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