В России не зарегистрировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения в СМИ о "смертельных" последствиях вакцинации являются некорректными. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже, чем 1 случай на миллион. При использовании антибиотиков риск развития шока составляет 10 случаев на миллион, отмечается в сообщении.

Минздрав составил рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации. В документ были включены все случаи реакций и осложнений, которые могут быть связаны с вакцинацией. Рекомендации призваны помочь врачам следить за препаратами и их эффективностью.

"Полгода спустя некоторые СМИ обратились к этому документу и сообщили, что министерством якобы составлен список смертельных прививок, что является абсолютно некорректным", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве тщательно отслеживают все возможные проблемы для того, чтобы разрешить использование только самых безопасных вакцин.

Ранее в Минздраве рассказали, что около 23% жителей страны прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ с начала прививочной кампании. В сезоне 2019-2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых.

