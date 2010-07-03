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Общество

10:22

В Роспотребнадзоре напомнили о важности мытья рук

общество

Фото: depositphotos/Subbotina

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что мыть руки нужно гораздо чаще, чем думают многие люди. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мыть руки рекомендуется после чиханья и кашля, контактов с домашним животным, перед приготовлением пищи и приемом еды. После поездки в общественном транспорте или контактов с больными людьми и их вещами также обязательно следует помыть руки.

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в мире умирает более 1,4 миллиона детей от пневмонии или диареи. Наиболее простой и эффективный способ предотвратить это – мытье рук с мылом. "Частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%", – добавили в ведомстве.

Грязные руки могут стать причиной инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А и брюшного тифа. В среднем за год при бытовом контакте через грязные руки провоцируется более 300 вспышек инфекционных заболеваний. При этом более 85% пострадавших являются детьми.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам сделать прививки от гриппа. Также она отметила, что стоит больше заниматься спортом и гулять на открытом воздухе.

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