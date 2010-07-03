Роспотребнадзор выпустит мобильное приложение о качестве продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор планирует выпустить мобильное приложение о качестве продуктов питания, сообщает пресс-служба ведомства. С помощью сервиса россияне могли бы выбирать качественные товары и составлять правильный рацион.

Отмечается, что информационный ресурс создадут на базе действующего сайта Роспотребнадзора. В нем будет содержатся информация о качественной\некачественной и безопасной\небезопасной продукции.

Помимо этого, планируется выпустить мобильное приложение, чтобы пользователи могли сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт. Также в надзорном ведомстве хотят организовать образовательные программы о здоровом питании, борясь таким образом с ожирением.

Такие меры направлены на увеличение продолжительности и качества жизни, а также на формирование здорового поколения.

Ранее американские ученые обнаружили целый класс кишечных бактерий, которые способны помочь в борьбе с ожирением. Как показали опыты на мышах, грызуны со сниженным количеством клостридий не могут оставаться стройными даже при сбалансированном питании. И только искусственно повысив количество Clostridia, можно изменить ситуацию – мыши начинают сбрасывать вес. По мнению ученых, клостридии блокируют всасывание жира в кишечник, что и приводит к похудению.