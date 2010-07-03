Назван простой способ борьбы с лишним весом во время отпуска

Чтобы не набрать лишние килограммы во время отпуска, ученые из университета Джорджии советуют ежедневно проверять свой вес. Выдержка из их исследования опубликована в июньском номере журнала Obesity.
Они провели эксперимент, в ходе которого обследовали 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы должны были сохранить свой вес в течение двух месяцев.
Когда эксперимент завершился, выяснилось, что те, кто регулярно взвешивались, либо похудели, либо сохранили свой вес. Те же, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 килограмма.
Ученые считают, что часто проверяя свой вес, люди начинают уделять больше времени спорту и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.
Недавно диетологи дали простой совет желающим сбросить лишний вес. Сладости в рационе после основного приема пищи рекомендуется заменить на жвачку без сахара. После жевательной резинки желание перекусывать вредными для фигуры продуктами пропадает.
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