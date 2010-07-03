Диетологи дали советы для эффективного похудения перед летом

Диетологи дали три простых совета желающим сбросить лишний вес перед летом без особых усилий. Об этом пишет Daily Mail.
По словам специалистов, если человек любит вкусно поесть, а походы в спортзал не приносят желаемого эффекта, то нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые содержат хром.
Как пояснили эксперты, хром помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, а также снижает чувство голода. Этим элементом богаты цельнозерновые продукты, а также фрукты и овощи. В частности, диетологи посоветовали есть больше брокколи, апельсинов и яблок.
Кроме того, специалисты рекомендуют прерывистое голодание, которое пользуется популярностью у знаменитостей. Речь идет о 14–16-часовых перерывах между приемами пищи. При таком голодании диетологи призвали включить в рацион больше фруктов и овощей, пить воду и несладкие напитки.
Третий совет – употребление корицы, в составе которой есть снижающий уровень сахара полифенол. По данным исследований, корица уменьшает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, корица содержит масло эвгенол, антисептические свойства которого благоприятно влияют на иммунную систему. Диетологи посоветовали добавлять корицу в кашу и смузи.
Ранее ученые из Колорадского университета назвали главное условие эффективного похудения. Исследователи пришли к выводу, что для похудения наиболее эффективны именно физические нагрузки, а не диеты. Упражнения не только помогают быстрее тратить лишние калории, но и не набрать вес вновь.
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