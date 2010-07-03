Диетологи дали советы для эффективного похудения перед летом

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Диетологи дали три простых совета желающим сбросить лишний вес перед летом без особых усилий. Об этом пишет Daily Mail.

По словам специалистов, если человек любит вкусно поесть, а походы в спортзал не приносят желаемого эффекта, то нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые содержат хром.

Как пояснили эксперты, хром помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, а также снижает чувство голода. Этим элементом богаты цельнозерновые продукты, а также фрукты и овощи. В частности, диетологи посоветовали есть больше брокколи, апельсинов и яблок.

Кроме того, специалисты рекомендуют прерывистое голодание, которое пользуется популярностью у знаменитостей. Речь идет о 14–16-часовых перерывах между приемами пищи. При таком голодании диетологи призвали включить в рацион больше фруктов и овощей, пить воду и несладкие напитки.

Третий совет – употребление корицы, в составе которой есть снижающий уровень сахара полифенол. По данным исследований, корица уменьшает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, корица содержит масло эвгенол, антисептические свойства которого благоприятно влияют на иммунную систему. Диетологи посоветовали добавлять корицу в кашу и смузи.

Ранее ученые из Колорадского университета назвали главное условие эффективного похудения. Исследователи пришли к выводу, что для похудения наиболее эффективны именно физические нагрузки, а не диеты. Упражнения не только помогают быстрее тратить лишние калории, но и не набрать вес вновь.