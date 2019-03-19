Названо главное условие эффективного похудения

Сотрудники Колорадского университета выяснили, что является главным условием успеха в борьбе с лишним весом. Для этого они сравнили эффективность различных диет и упражнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily.
Насколько эффективен тот или иной способ похудения, ученые установили с помощью метода двойной метки воды. Он заключается в обогащении организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. Специалисты считают этот метод гораздо более надежным, чем опросы или составление дневников питания.
В ходе исследований ученые пришли к выводу, что для похудения наиболее эффективны именно физические нагрузки, а не диеты. Упражнения не только помогают быстрее тратить лишние калории, но и не набрать вес вновь.
Ранее диетологи дали советы по безопасному похудению. Они напомнили, что многие хронические заболевания, в частности, болезни сердца и диабет, связаны с избыточным весом. Желающим похудеть рекомендовали отказаться от ужина перед сном, снизить ежедневное потребление калорий с пищей и увеличить энергетические затраты путем физических нагрузок.
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