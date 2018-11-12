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Общество

12 ноября 2018, 11:40

Назван способ похудения без диет и упражнений

медицина

Фото: depositphotos/Kzenon

Четкий режим дня позволяет сжигать больше калорий без диет и упражнений. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на ученых из Медицинской школы Гарварда.

В ходе эксперимента выяснилось, что, находясь в состоянии покоя вечером, организм сжигает больше калорий, чем утром. Это зависит от циркадных ритмов организма и совпадении биологического и "физического" вечера.

Ученые помещали группу добровольцев на месяц в лабораторию, не допуская к физическим нагрузкам. Участники не знали, в какое время суток они ложатся спать, а исследователи каждый день изменяли время отбоя на четыре часа.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты свидетельствует о важности режима дня для метаболизма, и рекомендуют вставать и ложиться в одно и то же время.

Ранее средиземноморская диета с низким содержанием калорий была названа наиболее эффективной для снижения массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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